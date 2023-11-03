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Технологии и медиа ,  
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Путин поручил создать план развития в России природоподобных технологий

Путин поручил правительству создать план по развитию природоподобных технологий
Лаборатория природоподобных технологий и техносферной безопасности демонстрирует керны горных пород в Федеральном исследовательском центре &laquo;Кольский научный центр Российской академии наук&raquo;
Лаборатория природоподобных технологий и техносферной безопасности демонстрирует керны горных пород в Федеральном исследовательском центре «Кольский научный центр Российской академии наук» (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин поручил правительству в течение полугода разработать и утвердить план развития природоподобных технологий. Указ главы государства опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

Природоподобные технологии — разработки, воспроизводящие системы и процессы живой природы в виде технических систем и технологических процессов. К ним относятся, в частности, био- и нанотехнологии. Природоподобные разработки основаны на использовании возобновляемых ресурсов.

Путин поручил правительству определить основные принципы и критерии отнесения технологий к природоподобным, проанализировать состояние таких разработок в России, определить перспективы и приоритеты их развития. За полгода кабмин должен разработать и утвердить план мероприятий, направленных на развитие природоподобных технологий, в том числе на создание передовой научной инфраструктуры, формирование кадровых ресурсов и проведение научных исследований в этой сфере.

Правительство также должно определить объем и источники финансирования. Руководить реализацией плана и оценивать результаты работы будет Курчатовский институт.

Президент отметил в указе, что развитие природоподобных технологий необходимо для «повышения эффективности государственной научно-технической политики и обеспечения технологической независимости и конкурентоспособности» России.

В 2020 году Путин назвал Россию отдельной цивилизацией, для сохранения которой необходимо развивать высокие технологии. «Если мы хотим сохранить эту цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие», — сказал президент.

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В числе новых технологий, на базе которых должна развиваться Россия, президент назвал искусственный интеллект (ИИ), беспилотную технику и генетику. Позже он заявил, что ИИ стал основой «рывка вперед для всего человечества в своем развитии». Президент подчеркнул, что так называемые сквозные технологии «пропитывают и будут пропитывать» все сферы жизни, включая производство, социальную сферу, науку и культуру.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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