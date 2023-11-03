Умер участник миссии на Луну «Аполлон-16» Томас Маттингли

Американский астронавт, участник космической миссии на Луну «Аполлон-16», контр-адмирал в отставке Томас Маттингли умер в возрасте 87 лет, следует из заявления директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билла Нельсона.

«31 октября мы потеряли одного из героев нашей страны. Астронавт NASA Мэттингли сыграл ключевую роль в успехе нашей программы «Аполлон», и его яркая личность обеспечит память о нем на протяжении всей истории», — говорится в сообщении. Причина смерти астронавта не называется.

Маттингли родился 17 марта 1936 года в Чикаго (штат Иллинойс). Свою карьеру он начал в Военно-морских силах США, затем поступил в Школу пилотов аэрокосмических исследований Военно-воздушных сил, а в 1960 году его приняли в NASA.

До начала полетов в космос Маттингли занимался разработкой скафандра и рюкзака «Аполлон». Он должен был принять участие в миссии на Луну «Аполлон-13» (в 1970 году), во время которой произошел взрыв кислородного бака, но был отстранен от полета за 72 часа до запланированного запуска из-за заражения краснухой. В итоге астронавт остался на Земле и принимал решения по возвращению поврежденного космического корабля и экипажа.

В 1972 году состоялась еще одна миссия на Луну — «Аполлон-16», в которой Маттингли принял участие в качестве пилота командного модуля. В ходе этой миссии была осуществлена пятая высадка людей на лунную поверхность.