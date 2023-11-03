Израиль объявил о прекращении всех контактов с сектором Газа

Израиль объявил о прекращении контактов с Газой и запрете на работу палестинцам

Власти Израиля решили прекратить все контакты с сектором Газа и запретить его жителям работать на израильской территории, пишет The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Израиль прекращает все контакты с сектором Газа. Палестинских рабочих из Газы больше не будет, а рабочие, находившиеся в Израиле в день начала войны, будут возвращены в Газу», — говорится в сообщении.

По данным газеты Globes на апрель 2023 года, в Израиле работали около 150 тыс. палестинцев. Почти две трети из них были заняты в строительной сфере, остальные — в промышленности, ресторанном бизнесе и сельском хозяйстве, уточнило издание.

При этом 22 октября Министерство сельского хозяйства Израиля заявило о готовности принять около 8 тыс. палестинцев с Западного берега реки Иордан после того, как большое число иностранных рабочих покинуло страну из-за войны. В ведомстве отметили, что Израилю не хватает около 10 тыс. работников, в связи с чем планируется работать над продлением существующих видов на жительство для иностранцев.