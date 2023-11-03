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Военная операция на Украине ,  
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В Виннице и Кропивницком прогремели взрывы

В Виннице и Кропивницком на Украине прозвучали взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В городе Винница на Украине прозвучали взрывы, сообщают издания «Зеркало недели» и «Страна.ua».

Также взрывы были слышны в городе Кропивницкий в Кировоградской области, передают Суспільне и ТСН.

По данным на 1:30 мск в Винницкой и Кировоградской, а также в Киевской, Ровненской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревогва, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Винница Винницкая область Кропивницкий Украина взрывы
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