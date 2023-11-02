В Харькове прозвучали взрывы

В Харькове звучат взрывы, пишут украинские СМИ. Глава харьковской ОВА сообщил о работе ПВО в регионе. Воздушная тревога объявлена в шести центральных и восточных областях Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харькове спустя более чем час после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, пишут «Страна.ua» и ТСН. Глава харьковской ОВА Олег Синегубов позже сообщил о работе ПВО в регионе, призвав при этом не игнорировать работу воздушной тревоги.

Тревога по состоянию на 22:35 мск объявлена в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областях Украины.

За несколько часов до этого украинские СМИ, в частности ТСН и «Суспильне», сообщали о звуках взрывов в Одессе. Власти призывали проследовать в укрытия жителей Белгород-Днестровского района к югу от столицы региона.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. О наносимых сегодня ударах в Харьковской и Одесской областях ведомство не сообщало.