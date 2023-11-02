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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прозвучали взрывы

В Харькове после объявления воздушной тревоги прозвучали взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
В Харькове звучат взрывы, пишут украинские СМИ. Глава харьковской ОВА сообщил о работе ПВО в регионе. Воздушная тревога объявлена в шести центральных и восточных областях Украины
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харькове спустя более чем час после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, пишут «Страна.ua» и ТСН. Глава харьковской ОВА Олег Синегубов позже сообщил о работе ПВО в регионе, призвав при этом не игнорировать работу воздушной тревоги.

Тревога по состоянию на 22:35 мск объявлена в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областях Украины.

За несколько часов до этого украинские СМИ, в частности ТСН и «Суспильне», сообщали о звуках взрывов в Одессе. Власти призывали проследовать в укрытия жителей Белгород-Днестровского района к югу от столицы региона.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. О наносимых сегодня ударах в Харьковской и Одесской областях ведомство не сообщало.


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
взрывы Харьков Одесса Воздушная тревога Военная операция на Украине
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