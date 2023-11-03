СК завел дело из-за смерти подростка после отказа его госпитализировать

В Татарстане завели дело из-за смерти подростка после отказа от госпитализации

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти в Татарстане 16-летнего подростка, которого отказались госпитализировать, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Несовершеннолетний накануне обращался в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие, однако в госпитализации было отказано», — говорится в сообщении.

Было заведено дело по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трех лет.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования этого дела.

В конце октября 16-летний мальчик, проживавший в поселке Осиново (примерно в 20 км от Казани), обратился в больницу с жалобами на головные боли и сильные судороги в шее, писало издание KazanFirst. Однако врачи не нашли у подростка патологий и отпустили домой, на следующий день он умер.

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил взять на особый контроль выяснение причин и обстоятельств смерти подростка. Минздрав республики пообещал «приложить максимум усилий» для установления причин произошедшего.