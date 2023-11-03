 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

СК завел дело из-за смерти подростка после отказа его госпитализировать

В Татарстане завели дело из-за смерти подростка после отказа от госпитализации

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти в Татарстане 16-летнего подростка, которого отказались госпитализировать, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Несовершеннолетний накануне обращался в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие, однако в госпитализации было отказано», — говорится в сообщении.

Было заведено дело по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трех лет.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования этого дела.

В конце октября 16-летний мальчик, проживавший в поселке Осиново (примерно в 20 км от Казани), обратился в больницу с жалобами на головные боли и сильные судороги в шее, писало издание KazanFirst. Однако врачи не нашли у подростка патологий и отпустили домой, на следующий день он умер.

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил взять на особый контроль выяснение причин и обстоятельств смерти подростка. Минздрав республики пообещал «приложить максимум усилий» для установления причин произошедшего.

Читайте на РБК Pro
Shell отказывается от зеленой стратегии. Почему акции компании растут
Как успешно пройти собеседование на IT-вакансию: чек-лист из 5 пунктов
«Угроза белым парням»: почему толерантность принесла бигтехам убытки
«Битва» за Пермский бассейн: зачем ExxonMobil покупает Pioneer
Теги
Татарстан подросток отказ от госпитализации уголовное дело Следственный комитет
Материалы по теме
В массовой драке подростков на Алтае пострадали шесть человек
Общество
В Петербурге подростка арестовали по делу об избиении прохожих
Общество
В Омской области проверят детдома после видео с избиением подростка
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 99 (+0,56) Инвестиции, 02 ноя, 16:18 Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 93,17 (-0,11) Инвестиции, 02 ноя, 16:18
В Виннице и Кропивницком прогремели взрывы Политика, 01:31
В Белгородской области сбили беспилотник Политика, 01:00
В ООН назвали число убитых за 2023 год журналистов Общество, 01:00
Палата представителей США одобрила проект о помощи Израилю без Украины Политика, 00:57
МВД выделит Таджикистану ₽250 млн на борьбу с наркотиками Общество, 00:56
СК завел дело из-за смерти подростка после отказа его госпитализировать Общество, 00:21
Алла Пугачева вернулась в Россию Общество, 00:15
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Сбербанк повысил ставки по ипотеке Финансы, 00:05
Бойца поп-ММА задержали с неизвестным веществом. Что известно о Самбросе Спорт, 00:02
СПБ Биржа под блокирующими санкциями США: что будет с активами инвесторов Инвестиции, 00:01
Туристы из Китая вернули лидерство по числу поездок в Россию Бизнес, 00:01
Минтруд предложил узаконить спецкомиссии для борьбы с долгами по зарплате Экономика, 00:01
Белый дом рассказал детали планирования испытания на ядерном полигоне Политика, 00:00
Как космос помогает автомобилям стать технологически совершенней РБК и Geely, 02 ноя, 23:45