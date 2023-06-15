Подросток отравился в нижегородском детском лагере и умер

В Нижегородской области в оздоровительном лагере заболел и умер подросток

Фото: СК РФ

Тринадцатилетний подросток заболел в оздоровительном лагере в Нижегородской области и впоследствии умер в инфекционной больнице. Об этом говорится на сайте регионального управления СК.

По данным следствия, это произошло в детском оздоровительном лагере Арзамасского района. У ребенка повысилась температура тела, после чего его доставили в инфекционную больницу Нижнего Новгорода, но врачи не смогли его спасти.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Виновным грозит лишение свободы на два года.

По данным источника РЕН ТВ, ребенок умер от стрептококковой инфекции после массового отравления в лагере «Золотой колос», где он отдыхал.

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