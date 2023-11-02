Президент Киргизии назвал отношения с Турцией приоритетом страны

Садыр Жапаров (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Киргизия уделяет приоритетное внимание углублению отношений с Турцией, заявил президент страны Садыр Жапаров во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане. Слова главы государства приводит его пресс-служба в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).

Политики провели переговоры и обсудили текущие вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, научно-технической и других сферах, сказано в сообщении.

Жапаров поздравил Эрдогана со столетием образования Турецкой Республики. Президент подчеркнул, что стратегическое сотрудничество двух стран активно развивается, а Киргизия уделяет приоритетное внимание углублению отношений с Турцией и взаимодействия с ней во всех сферах.

Эрдоган, в свою очередь, положительно оценил развитие турецко-киргизских отношений и заявил о готовности углублять их в дальнейшем, сообщила пресс-служба Жапарова.

В пресс-службе турецкого президента подтвердили его встречу с Жапаровым, но не раскрыли детали переговоров. Политики принимали участие в десятом саммите Организации тюркских государств, говорится в сообщении.

Как отмечает TRT Haber, встреча Жапарова и Эрдогана проходила в закрытом режиме, на ней присутствовали и другие члены турецкого правительства.