Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 63,73 (+0,14) Quote, 07 ноя, 13:01
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (+0,12) Quote, 07 ноя, 13:01
Скорые стали лидерами по сокращению числа врачей в прошлом году Общество, 00:00 Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов Политика, 07 ноя, 23:53 Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием прекратить блокаду Кубы Политика, 07 ноя, 23:49 СМИ сообщили о планах Трампа упростить экспорт оружия из США Политика, 07 ноя, 23:44 Зеленский заявил об усталости от пребывания на посту президента Политика, 07 ноя, 23:28 Алена Владимирская — о выборе между карьерой и собственным бизнесом РБК и Сбербанк Первый, 07 ноя, 23:10 Число сотрудников «Ленты» в Петербурге с отравлением превысило 100 Общество, 07 ноя, 23:08 Российские болельщики устроили стычки с полицией в Будапеште Спорт, 07 ноя, 22:46 Журналиста «Росбалта» обвинили в вымогательстве у бизнесмена Ракишева Общество, 07 ноя, 22:42 Власти Вьетнама подтвердили гражданство погибших в Британии мигрантов Общество, 07 ноя, 22:41 NYT сообщила о готовности США и Китая отменить ряд пошлин Экономика, 07 ноя, 22:20 Трамп опроверг просьбу к Барру признать законным разговор с Зеленским Политика, 07 ноя, 22:16 Прежде чем начинать свое дело на фудтраке: советы Яны Нагаевой РБК и ГАЗ, 07 ноя, 22:15 Сборная России по хоккею уступила в первой игре под руководством Кудашова Спорт, 07 ноя, 22:05
Политика ,  
0 
Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием прекратить блокаду Кубы

Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы со стороны США. Об этом сообщается на сайте организации.

В поддержку резолюции проголосовали 187 государств. Против высказались США, Бразилия и Израиль, а Колумбия и Украина воздержались от голосования. Эта резолюция стала 28-й с 1992 года.

Постпред США при ООН Келли Крафт заявила на заседании, что Соединенные Штаты имеют право выбирать, с какими странами вести торговлю. «Поэтому вызывает беспокойство то, что международное сообщество во имя защиты суверенитета продолжает оспаривать это право», — сказала она.

Политика
Генассамблея ООН потребовала от США прекратить торговую блокаду Кубы

Она заявила, что Куба вносит активный вклад в региональную нестабильность, так как сотрудничает с режимом венесуэльского президента Николаса Мадуро.

В ответ глава МИД Кубы Бруно Родригес Париллья заявил, что в последние несколько месяцев администрация президента США Дональда Трампа наращивает агрессию против страны путем блокировки поставок топлива. Он отметил, американские власти «не имеют ни малейшего морального права критиковать Кубу».

Политика
Куба привела новую оценку финансовых потерь от американского эмбарго

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году. После вступления Трампа в должность президента Вашингтон восстановил ряд ограничений против Гаваны, которые отменил предыдущий американский лидер Барак Обама. Генассамблея ООН неоднократно выступала против торгово-экономической блокады Кубы со стороны США и принимала соответствующие резолюции.

Теги: Генассамблея ООН, Куба, блокада
Материалы по теме
Генассамблея ООН потребовала от США прекратить торговую блокаду Кубы
Политика
Куба привела новую оценку финансовых потерь от американского эмбарго
Политика
Рауль Кастро призвал прекратить эмбарго США против Кубы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter