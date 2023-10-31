В Полтавской и Николаевской областях Украины прогремели взрывы

В Полтавской и Николаевской областях Украины на фоне тревоги раздались взрывы

В городе Миргород Полтавской области Украины прозвучала серия взрывов, сообщают «Страна», «Зеркало Недели» и украинский «24 канал».

Взрывы раздались в городе около 1:00 мск, пишет «Страна». По данным портала, сработала система ПВО.

Незадолго до этого, около 00:40 мск, в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу, спустя полчаса ее отменили.

Позднее, около 01:40 мск, тревогу объявили в Николаевской области. Около 02:20 мск «УНИАН» и «Суспiльне» сообщили, что в регионе работают системы ПВО. По информации «УНН» и «Зеркала недели», в регионе также прозвучало несколько взрывов.

По состоянию на 04:00 мск сигналы тревоги продолжали звучать в Винницкой и Черкасской областях Украины, в регионах ее объявили в 03:20 мск. Спустя полчаса сигналы тревоги зазвучали в Харьковской области. Также с вечера 30 октября сигналы звучат на части террритории Днепропетровской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.