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В Пекине кремировали тело экс-премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна

В Пекине кремировали тело экс-премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна
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В четверг на мемориальном кладбище Бабаошань на западе Пекина кремировали тело бывшего премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, сообщает агентство Ecns.cn.

На кладбище прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, его жена Пэн Лиюань, премьер Государственного совета КНР Ли Цян и другие партийные и государственные руководители, чтобы выразить соболезнования семье Ли Кэцяна. Присутствующие трижды поклонились перед гробом. Бывший председатель КНР Ху Цзиньтао в связи с кончиной Ли прислал венок.

В прощальном зале висел черный баннер, на котором было написано: «Глубоко скорбим по товарищу Ли Кэцяну». Тело бывшего премьера Госсовета КНР, покрытое флагом Коммунистической партии Китая, лежало среди цветов.

В знак траура по всему Китаю будут приспущены государственные флаги КНР.

Ли Кэцян скончался в возрасте 68 лет от внезапного сердечного приступа 27 октября в Шанхае.

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Теги
Ли Кэцян похороны Китай премьер
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