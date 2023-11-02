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Полиция закрыла восточный вестибюль станции метро «Новогиреево»

Дептранс Москвы: полиция закрыла часть вестибюлей станции метро «Новогиреево»
Фото: Николай Галкин / ТАСС
Фото: Николай Галкин / ТАСС

Часть входов и выходов на станции метро «Новогиреево» в Москве закрыта для входа и выхода, сообщает департамент транспорта столицы.

«По требованию полиции временно закрыт для входа и выхода восточный вестибюль станции «Новогиреево» (выходы 1-4). Пользуйтесь западным вестибюлем (выходы 5-8)», — говорится в сообщении.

О причинах такого решения полиции в ведомстве не сообщили.

В апреле северный вестибюль станции метро «Лермонтовский проспект» по требованию полиции временно закрывали для входа и выхода пассажиров.

«РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило тогда, что сотрудники транспортной безопасности остановили пассажира, у которого нашли «предмет, схожий с ручной гранатой».

Теги
ГУ МВД по Москве метрополитен Дептранс
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