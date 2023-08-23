Бывшую дачу Сталина в Мытищах решили продать до конца года

В четвертом квартале 2023 года «Дом.РФ» планирует провести аукцион по продаже усадьбы «Липки» в Мытищинском городском округе Подмосковья, где ранее располагалась дача Иосифа Сталина, пишут «Ведомости».

Усадьба находится в поселке Вешки вблизи МКАД. Общая площадь строений на территории комплекса составляет около 4 тыс. кв. м, в лот также войдет участок на 38,4 га.

Начальная цена лота еще не определена, заявил представитель «Дом.РФ», при этом «Ведомости» пишут, что усадьбу оценивают в 400–500 млн руб. Представитель госкомпании также рассказал, что объект был передан под управление «Дом.РФ» решением правительственной комиссии по развитию жилищного строительства.

Усадьба «Липки» была построена в XIX веке. Ее первым владельцем был купец и городской глава Москвы Александр Алексеев, который построил на территории усадьбы дом и высадил липовый парк. После Октябрьской революции комплекс был национализирован, сначала в нем располагался интернат.

Сталин переехал в эту усадьбу в 1932 году после смерти жены Надежды. В «Липках» он прожил в течение двух лет, после чего перебрался на дачу в Кунцево. После смерти Сталина усадьбой пользовались высокопоставленные правительственные чиновники.

В 1989 году в комплексе разместили загородный реабилитационный центр для детей с тяжелыми заболеваниями, а в 2004 году его закрыли на реконструкцию.