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Бывшую дачу Сталина в Мытищах решили продать до конца года

«Ведомости»: «Дом.РФ» проведет аукцион по продаже бывшей дачи Сталина в Мытищах

Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

В четвертом квартале 2023 года «Дом.РФ» планирует провести аукцион по продаже усадьбы «Липки» в Мытищинском городском округе Подмосковья, где ранее располагалась дача Иосифа Сталина, пишут «Ведомости».

Усадьба находится в поселке Вешки вблизи МКАД. Общая площадь строений на территории комплекса составляет около 4 тыс. кв. м, в лот также войдет участок на 38,4 га.

Начальная цена лота еще не определена, заявил представитель «Дом.РФ», при этом «Ведомости» пишут, что усадьбу оценивают в 400–500 млн руб. Представитель госкомпании также рассказал, что объект был передан под управление «Дом.РФ» решением правительственной комиссии по развитию жилищного строительства.

Усадьба «Липки» была построена в XIX веке. Ее первым владельцем был купец и городской глава Москвы Александр Алексеев, который построил на территории усадьбы дом и высадил липовый парк. После Октябрьской революции комплекс был национализирован, сначала в нем располагался интернат.

Сталин переехал в эту усадьбу в 1932 году после смерти жены Надежды. В «Липках» он прожил в течение двух лет, после чего перебрался на дачу в Кунцево. После смерти Сталина усадьбой пользовались высокопоставленные правительственные чиновники.

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Дом.РФ Аукцион дача Иосиф Сталин Усадьба Мытищи Московская область
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