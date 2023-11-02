Помогавшую спасти кота зоозащитницу оштрафовали за неповиновение полиции

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Зоозащитницу Наталью Кошанскую, которая помогала спасти кота, запертого в машине, оштрафовали на 4 тыс. руб. за неповиновение полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП), подтвердили РБК в Тверском суде Москвы.

По данным суда, Кошанская после вскрытия двери машины, где находился кот, попыталась забрать его себе, но полицейские отказали ей, поскольку она не является его хозяйкой.

Телеграм-канал Shot опубликовал видео, где Кошанская заходит в машину, после чего берет кота за шкирку и пытается положить его в сумку-переноску.

Во время заседания суда зоозащитница объяснила, что хотела передать кота в ветклинику, передает MSK1.ru. Она пыталась объяснить полицейским, что «в ОВД нет возможности для содержания животных».

«Мне сказали, что у них есть кинологическая служба. Но кинологическая служба — это все-таки собаки, это другое. Я пыталась объяснить, думала, что донесу и они дадут добро», — отметила Кошанская.

Мать зоозащитницы Арина Пенькова рассказала, что ее дочь занимается помощью брошенным домашним животным, а также, что у нее живут пять кошек, передает ТАСС. Ранее Кошанская сама служила в МВД, а сейчас работает промышленным альпинистом, отмечает агентство.

Накануне прокуратура Москвы сообщила об операции по освобождению кота, который несколько дней провел в припаркованной в центре Москвы машине. По словам очевидцев, животное провело в машине четыре дня. Полицейские вскрыли автомобиль, кота взял себе домой один из сотрудников прокуратуры. Жизни животного ничего не угрожает, решил ветврач после осмотра кота, который был очень голоден и напуган.

Посмотреть на спасательную операцию собралась группа прохожих, которые снимали действия правоохранителей на телефоны.

Точное местонахождение хозяина машины до сих пор неизвестно. По данным телеграм-канала Shot, он находится в психиатрической клинике.