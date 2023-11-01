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Технологии и медиа ,  
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В Японии установили 180 роботов-волков для борьбы с дикими животными

ABC: в Японии установили 180 роботов-волков для борьбы с дикими животными
Фото: Kyodo / Reuters
Фото: Kyodo / Reuters

Около 180 роботов-волков с красными светодиодными глазами и встроенными динамиками установили по всей Японии для борьбы с дикими животными, сообщает ABC News.

Как отмечает телеканал, в стране дикие животные все чаще подходят к местам, где живут люди, и к сельскохозяйственным полям. Среди животных, которые это делают, — олени, дикие кабаны, обезьяны и медведи. Олени и кабаны, в частности, могут нанести ущерб сельскохозяйственной продукции, а встречи с обезьянами или медведями опасны для людей.

Представитель компании — разработчика робота Ohta Seiki Ота Юджи отметил, что дикие животные в Японии боятся волков. Робот, которому дали название Monster Wolf, отпугивает с помощью звуков воя и лая, а также выстрелов. «На сегодняшний день никто не поставил под сомнение его эффективность, и мы не столкнулись с возвратами из-за неудовлетворенности», — заявил представитель компании.

Зоолог Нобуюки Ямагучи из Университета Малайзии в Теренггану в комментарии ABC допустил, что дикие животные могут в итоге привыкнуть к роботу-волку. «Хотя внезапный свет и шум могут напугать диких животных, многие из них учатся и адаптируются. Как только значительная часть любого вида осознает отсутствие реального вреда, его сдерживающий эффект может ослабнуть», — добавил он.

В Ohta Seiki заявили, что запросы на продажу робота поступили из десяти стран. «Хотя глобальный интерес обнадеживает, Monster Wolf требует специальной установки на месте. В настоящее время мы не готовы к международному развертыванию», — отметил Ота Юджи.

По данным телеканала NHK, по состоянию на 23 октября по меньшей мере 160 человек с апреля получили травмы или погибли в результате нападения медведей. Это самое большое число жертв с тех пор, как правительство начало вести учет.

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Япония роботы дикие животные
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