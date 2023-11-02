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Политика ,  
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Путин подписал закон с отказом сообщать Совету Европы о военном положении

Путин подписал закон об отмене уведомления Совета Европы о военном положении
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому Россия не будет уведомлять Совет Европы о введении или отмене военного или чрезвычайного положения в стране.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступает в силу со дня официального опубликования — 2 ноября 2023 года.

Проект поправок об уведомлении Совета Европы Путин внес в Госдуму 8 августа 2023 года. Он предложил внести изменения в ст. 37 закона «О чрезвычайном положении» и ст. 22 закона «О военном положении», согласно которым в случае их введения или отмены Россия должна уведомить об этом ООН и Совет Европы. В поправках предлагается исключить упоминание Совета Европы.

Депутаты Госдумы 12 октября приняли поправки в третьем чтении, объяснив решение тем, что Россия прекратила членство в Совете Европы. 25 октября поправки одобрил Совет Федерации.

После начала военной операции на Украине Совет Европы решил приостановить представительство России в своих уставных органах — Парламентской ассамблее и Комитете министров. В ответ Россия прекратила членство в Совете Европы.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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