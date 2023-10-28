Умерла актриса Дарья Пешкова, внучка Максима Горького

Пешкова служила в Вахтанговском театре с 1945 года

Дарья Пешкова, 1968 г. (Фото: Александр Максимов / РИА Новости)

Актриса Дарья Пешкова умерла на 97-м году жизни, сообщили РБК в пресс-службе Театра им. Вахтангова. Пешкова — внучка писателя Максима Горького.

Пешкова родилась в Неаполе в 1927 году в семье Максима Пешкова — сына Алексея Максимовича Пешкова (писателя Максима Горького). В 1945-м поступила в Театральное училище им. Б. Щукина на курс к ученице Евгения Вахтангова, народной артистке РСФСР Анне Орочко. После выпуска ее приняли в труппу Вахтанговского театра, где она прослужила почти 75 лет.

«Ее жизнь в театре заставляет вспомнить слова Станиславского: нет маленьких ролей, есть маленькие актеры. Она до последних дней оставалась настоящим строителем театра, старомодно добропорядочным и трепетным», — заявили в театре и выразили соболенования родным и близким Пешковой.

В театре отметили, что Пешкова сыграла около 50 ролей: Катя («Поют жаворонки»), Немка («Идиот»), Баба («Виринея»), Акушерка («Анна Каренина»), цыганка Глаша («Живой труп»), Странники («Пристань»), Палагея («Люди как люди») и др.