 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умерла актриса Дарья Пешкова, внучка Максима Горького

Умерла актриса Дарья Пешкова, внучка Максима Горького
Пешкова служила в Вахтанговском театре с 1945 года
Дарья Пешкова, 1968 г.
Дарья Пешкова, 1968 г. (Фото: Александр Максимов / РИА Новости)

Актриса Дарья Пешкова умерла на 97-м году жизни, сообщили РБК в пресс-службе Театра им. Вахтангова. Пешкова — внучка писателя Максима Горького.

Пешкова родилась в Неаполе в 1927 году в семье Максима Пешкова — сына Алексея Максимовича Пешкова (писателя Максима Горького). В 1945-м поступила в Театральное училище им. Б. Щукина на курс к ученице Евгения Вахтангова, народной артистке РСФСР Анне Орочко. После выпуска ее приняли в труппу Вахтанговского театра, где она прослужила почти 75 лет.

«Ее жизнь в театре заставляет вспомнить слова Станиславского: нет маленьких ролей, есть маленькие актеры. Она до последних дней оставалась настоящим строителем театра, старомодно добропорядочным и трепетным», — заявили в театре и выразили соболенования родным и близким Пешковой.

В театре отметили, что Пешкова сыграла около 50 ролей: Катя («Поют жаворонки»), Немка («Идиот»), Баба («Виринея»), Акушерка («Анна Каренина»), цыганка Глаша («Живой труп»), Странники («Пристань»), Палагея («Люди как люди») и др.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Финансы

Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях

СберПро Медиа Госсектор

Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России

СберПро Медиа Интересное

Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё

СберПро Медиа Транспорт

Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки

СберПро Медиа Интересное

Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России

СберПро Медиа Интересное

Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО

СберПро Медиа Тренды

Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Театр имени Вахтангова Максим Горький
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 27 окт, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 27 окт, 15:58
«Фабрика 4.0»: цифровой полигон для кибериммунных решений РБК и Kaspersky, 19:37
Израиль отозвал дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана Политика, 19:27
Рублев разбил колено в кровь ракеткой и не вышел в финал турнира в Вене Спорт, 19:25
Великий палестинский митинг в Стамбуле. Видео Политика, 19:17
«Реал» на последних минутах вырвал победу в матче с «Барселоной» Спорт, 19:11
Топ-10 аварийных ситуаций на дороге: как их избежать РБК и Ингосстрах, 18:50
Гарри Кейн забил с центра поля в матче чемпионата Германии. Видео Спорт, 18:38
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 18:36
Эрдоган пообещал объявить Израиль военным преступником Политика, 18:35
NYT узнала о запасах ХАМАС для ведения войны с Израилем 3-4 месяца Политика, 18:30
«Ростов» Карпина нанес «Локомотиву» первое за месяц поражение Спорт, 18:29
«Крылья» не смогли обыграть аутсайдера и вернуться на второе место в РПЛ Спорт, 18:25
«Бавария» выиграла со счетом 8:0 в первом за 10 месяцев матче Нойера Спорт, 18:22
Умерла актриса Дарья Пешкова, внучка Максима Горького Общество, 18:19