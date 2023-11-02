 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Ракова сообщила о создании в Москве модели печени для обучения врачей

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Московские ученые разработали фантом, имитирующий печень человека, который предназначен для обучения молодых специалистов и совершенствования навыков опытных врачей. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Специалисты при помощи учебной модели смогут развить навыки выполнения важных манипуляций, в том числе обнаруживать патологии под ультразвуковым контролем, — подчеркнула вице-мэр. — Так как зарубежные аналоги сейчас не всегда доступны, то наша отечественная разработка становится настоящей находкой для специалистов. При этом она обладает двумя важными качествами — реалистичностью и долговечностью».

Модель печени человека воспроизводит форму и внутреннее строение настоящего органа и позволяет получить ультразвуковое изображение вен, артерий и различных образований. В качестве основного материала фантома московские ученые использовали силиконоподобное вещество, хорошо воспроизводящее ультразвуковые свойства человеческих тканей и обеспечивающее возможность многократного применения.

Отметим, что на сегодняшний день команды ученых Центра диагностики и телемедицины столичного депздрава разработали уже семь разных медицинских фантомов, и все они протестированы врачами клинической практики. Ранее Анастасия Ракова сообщила о создании искусственного материала, схожего по эластичности и визуальным качествам с настоящей человеческой кожей. Кроме того, специалисты депздрава Москвы создали фантомы молочной и щитовидной железы, а также фантом, имитирующий сосуды и нервы человека.

Разработки столичных ученых помогают врачам в клинической практике для транскраниальных ультразвуковых исследований, денситометрии, контроля количественных параметров КТ и МРТ, маммографии и взятия биопсии под контролем УЗИ щитовидной железы.

Теги
инновации в медицине Москва Анастасия Ракова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 98,44 (+0,5) Инвестиции, 01 ноя, 17:25 Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 93,28 (+1,26) Инвестиции, 01 ноя, 17:25
Чернышенко назвал позицию МОК по спортсменам из Израиля «переобуванием» Спорт, 10:18
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 10:12
Точка перелома: сохранят ли США статус мирового лидера — The Economist Pro, 10:10
В Узбекистане начались переговоры Макрона и Мирзиёева Политика, 10:08
Биткоин обновил очередной годовой максимум после заседания ФРС Крипто, 10:06
«Пятерочка» займет площади одной из крупнейших дальневосточных сетей Бизнес, 10:03
Офис премьера Италии нашел ответственного за звонок пранкеров из России Политика, 10:02
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Сеть магазинов мужской одежды Henderson привлекла ₽3 млрд в ходе IPO Инвестиции, 10:00
Мастер «омакасэ»: как создавать простые, но необходимые вещи Pro, 09:55
Армия Израиля заявила о боях с ХАМАС на севере сектора Газа Политика, 09:55
Зачем производитель автомобилей запустил свою космическую программу РБК и Geely, 09:49
Регулятор поддержал идею ограничить продажу алкогольного мороженого Общество, 09:47
ЦАХАЛ назвала количество атаковавших Израиль 7 октября боевиков Политика, 09:39
Стоит ли покупать недвижимость в Камбодже: цены, доходность, нюансы Pro, 09:31