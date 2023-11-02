Ракова сообщила о создании в Москве модели печени для обучения врачей

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Московские ученые разработали фантом, имитирующий печень человека, который предназначен для обучения молодых специалистов и совершенствования навыков опытных врачей. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Специалисты при помощи учебной модели смогут развить навыки выполнения важных манипуляций, в том числе обнаруживать патологии под ультразвуковым контролем, — подчеркнула вице-мэр. — Так как зарубежные аналоги сейчас не всегда доступны, то наша отечественная разработка становится настоящей находкой для специалистов. При этом она обладает двумя важными качествами — реалистичностью и долговечностью».

Модель печени человека воспроизводит форму и внутреннее строение настоящего органа и позволяет получить ультразвуковое изображение вен, артерий и различных образований. В качестве основного материала фантома московские ученые использовали силиконоподобное вещество, хорошо воспроизводящее ультразвуковые свойства человеческих тканей и обеспечивающее возможность многократного применения.

Отметим, что на сегодняшний день команды ученых Центра диагностики и телемедицины столичного депздрава разработали уже семь разных медицинских фантомов, и все они протестированы врачами клинической практики. Ранее Анастасия Ракова сообщила о создании искусственного материала, схожего по эластичности и визуальным качествам с настоящей человеческой кожей. Кроме того, специалисты депздрава Москвы создали фантомы молочной и щитовидной железы, а также фантом, имитирующий сосуды и нервы человека.

Разработки столичных ученых помогают врачам в клинической практике для транскраниальных ультразвуковых исследований, денситометрии, контроля количественных параметров КТ и МРТ, маммографии и взятия биопсии под контролем УЗИ щитовидной железы.