Ракова сообщила о создании прототипа кожи человека для обучения врачей

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Московские ученые создали искусственный материал, схожий по эластичности и визуальным качествам с настоящей человеческой кожей, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, эта технология нужна для усовершенствования разработанных медицинских тренировочных фантомов. С их помощью врачи могут оттачивать навыки ультразвуковой диагностики аневризм и тромбов сосудов головного мозга, новообразований и опухолевых очагов в молочной и щитовидной железах, повышать воспроизводимость измерений и обучаться манипуляциям под УЗ-навигацией.

«Разработка сделала наши фантомы еще более приближенными к реальным человеческим органам, поэтому и картина на аппарате при обучении УЗИ-специалистов теперь максимально правдоподобна, — подчеркнула Ракова. — Это поможет повысить качество диагностики для наших пациентов».

Директор Центра диагностики и телемедицины депздрава Москвы Юрий Васильев отметил уникальность фантомов, которые предназначены для тренировки выполнения медицинских манипуляций под ультразвуковым контролем.

«Все смоделированные органы соответствуют плотности тканей реальных органов и могут быть четко визуализированы, — уточнил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы. — Мы так подбираем компонентную базу веществ, чтобы небиологические материалы давали на аппарате УЗИ то же изображение, что и на сонограмме органов человека».

Отметим, что на сегодняшний день разработано уже шесть разных медицинских фантомов и все они протестированы врачами клинической практики.