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В поселке на Кубани загорелся склад на площади 5 тыс. кв. метров

МЧС: в поселке на Кубани загорелся склад на площади 5 тыс. кв. м

В поселке на Кубани загорелся склад на площади 5 тыс. кв. метров
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В поселке Степной в Ейском районе Краснодарского края загорелся склад, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным регионального управления ведомства, огонь распространился на площади 5 тыс. кв. м. Здание загорелось около 16:00 по местному времени (совпадает с мск), спустя два часа возгорание локализовали. Огонь тушат 54 человека и 18 единиц техники.

Как уточнили в МЧС, изначально на складе загорелась сельскохозяйственная продукция на площади 400 кв. м. Однако, так как в помещении находилось много горючих веществ и материалов, огонь быстро распространился.

Пожар произошел в здании на улице Советов, говорится в сообщении ведомства.

В конце октября пожар произошел у заправки в подмосковных Химках недалеко от аэропорта Шереметьево. По информации МЧС, причиной стала разгерметизация емкости с пропаном. Горели палеты, бытовки и пять авто на площади 60 кв. м, пострадали пять человек.

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Теги
склад Краснодарский край Пожар
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