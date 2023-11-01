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Суд арестовал совладельца сети стоматологических клиник George Group

Суд во Владивостоке арестовал совладельца стоматологических клиник George Group
Эдуард Бабакохян
Эдуард Бабакохян (Фото: prosecutor_pk / Telegram)

Суд во Владивостоке арестовал на два месяца мужчину, которого подозревают в принуждении свидетеля к даче ложных показаний. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края, не называя фамилии арестованного.

По информации Prima Media, речь идет о предпринимателе Эдуарде Бабакохяне. Следствие полагает, что обвиняемый в октябре в составе организованной группы оказал давление на свидетеля по уголовному делу своего старшего брата. Бабакохян встретился с потерпевшим, чтобы добиться дачи ложных показаний в суде, считают в прокуратуре. Однако, по информации ведомства, предпринимателю помешали сотрудники ФСБ.

Сеть George Group включает четыре стоматологические клиники для взрослых и две детские стоматологии во Владивостоке. Также в нее входит медицинский центр George, расположенный в Уссурийске, где проводят обследования и лечение различных заболеваний. Эдуард Бабакохян — генеральный директор компании. VL.ru называет его совладельцем сети. По данным издания, Бабакохян вместе с братом унаследовал бизнес от отца, Георгия Бабакохяна.

Против Бабакохяна завели дело по ч. 4 ст. 309 УК (принуждение свидетеля к даче ложных показаний, совершенное организованной группой), ему грозит до семи лет лишения свободы. До этого он уже находился под следствием по делу о даче взятки.

Его старший брат — Армен Бабакохян обвиняется в организации двух убийств в 2001 и 2002 годах.

Речь идет об убийствах соучредителя ночного клуба «Наутилус» Евгения Киргинцева и соучредителя компании New Wave Cinema Олега Сидоренко, пишет «Владивосток онлайн». Исполнителем преступлений выступил член «Трифоновской банды». Киргинцев погиб при взрыве в своей машине, а Сидоренко — при взрыве в подъезде своего дома.

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В апреле 2022 года Армена Бабакохяна заключили под стражу по этому делу. Он остается в СИЗО почти полтора года.

В марте Следственный комитет завел в отношении Бабакохяна-старшего второе уголовное дело — о взятке оперуполномоченному отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю за передачу средств связи и алкоголя в исправительное учреждение. Бабакохян-младший проходил по этому делу как посредник, его задержали.

Следствие полагает, что Эдуард Бабакохян с апреля по декабрь 2022 года передавал взятки от брата оперуполномоченному, за что тот приносил ему запрещенные в исправительном учреждении предметы. За этот период Бабакохян-младший трижды переводил сотруднику ФСИН деньги на карту, в общей сложности он перечислил 155 тыс. руб.

Теги
арест стоматология Владивосток
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