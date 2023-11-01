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Митрополия усомнилась в психическом здоровье убившего жену священника

Митрополия усомнилась в психическом здоровье убившего жену священника
Михаил Зубарев
Михаил Зубарев (Фото: chistopol-eparhia.cerkov.ru)

В Нижнекамском районе Татарстана священник убил свою жену, сообщила пресс-служба Татарстанской митрополии. Он находится под стражей.

«Запрещенный в священнослужении клирик Чистопольской епархии иерей Михаил Зубарев совершил страшное злодеяние — убийство своей супруги», — говорится в сообщении.

В митрополии отметили странности в поведении иерея в последнее время, «заставляющие усомниться в его психическом здоровье».

С октября 2023 года за нарушение церковных норм он был запрещен в служении, поскольку прихожане неоднократно жаловались церковным властям на его неподобающее сану поведение. Другие священнослужители подтвердили полученную от прихожан информацию.

Mash сообщил, что Зубарев, священник храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске, сначала зарезал супругу, а после расчленил. Причиной убийства могла стать ревность.

По данным канала, он спрятал голову женщины в холодильнике, которую позже нашли их общие дети.

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Теги
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