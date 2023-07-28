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В Волгограде священник попал в ДТП и пригрозил перейти в ислам
В Волгограде православный священник устроил ДТП и попытался скрыться, сообщают местные издания V1.RU и «Блокнот».
Священника поймали. Когда он оказался в наручниках, то начал угрожать сотрудникам ГИБДД, что ударит их. Помимо этого он также говорил, что перейдет в ислам.
«Блокнот» сообщил, что на мужчину были составлены административные протоколы за нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
V1.RU выяснило, что в ДТП попал Сергей Акимочкин — заштатный клирик храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Краснооктябрьском районе.
По данным V1.RU, в конце августа 2009 года он устроил конфликт в баре «Галерея».