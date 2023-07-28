В Волгограде священник попал в ДТП и пригрозил перейти в ислам

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,5) Инвестиции, 27 июл, 16:59 Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 90,02 (-0,02) Инвестиции, 27 июл, 16:59
Три сегмента российских ИТ-продуктов и ключевые игроки в них РБК и Softline, 16:11
Совфед одобрил закон о запрете менять УК чаще одного раза в год Недвижимость, 16:11
В Минтруде не увидели необходимости в четырехдневной рабочей неделе Общество, 16:10
Российскую теннисистку не впустили в Чехию Спорт, 16:09
Как разработать и внедрить систему управления проектами: опыт НЛМК Pro, 16:08
Ликсутов раскрыл детали выставки столичного транспорта в «Манеже» Город, 16:06
Исключительная находка. Археологи обнаружили руины театра Нерона Life, 15:59
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Парки, воздух и экология: почему выбирают квартиры на западе Москвы РБК и ПИК, 15:48
Импортеры предупредили о повышении цены вина из Европы после роста пошлин Бизнес, 15:47
В РФС допустили, что игроки из стран БРИКС перестанут быть легионерами Спорт, 15:34
Как гарантийная система правительства помогает бизнесу получать кредит Национальные проекты, 15:33
От энергетики до медицины: кто и зачем применяет искусственный интеллект Тренды, 15:33
Лидер мятежников в Нигере впервые выступил с обращением к гражданам Политика, 15:33
Путин заявил об отказе Украины, США и НАТО от переговоров с Россией Политика, 15:32
Общество ,  
0 

В Волгограде священник попал в ДТП и пригрозил перейти в ислам

Фото: bloknot_vlg / Telegram
Фото: bloknot_vlg / Telegram

В Волгограде православный священник устроил ДТП и попытался скрыться, сообщают местные издания V1.RU и «Блокнот».

Священника поймали. Когда он оказался в наручниках, то начал угрожать сотрудникам ГИБДД, что ударит их. Помимо этого он также говорил, что перейдет в ислам.

«Блокнот» сообщил, что на мужчину были составлены административные протоколы за нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

V1.RU выяснило, что в ДТП попал Сергей Акимочкин — заштатный клирик храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в Краснооктябрьском районе. 

По данным V1.RU, в конце августа 2009 года он устроил конфликт в баре «Галерея». 

Теги
Волгоград ДТП
Материалы по теме
СК начал проверку после ДТП с туристическим автобусом в Карелии
Общество
Генерала МВД госпитализировали после ДТП в Ленинградской области
Общество
Церковный суд предложил костромскому священнику покаяться за пацифизм
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter