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Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию совета ОДКБ в Минске

Кремль: Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию совета ОДКБ в Минске
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили подготовку к заседанию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Отчет о беседе президентов опубликован на сайте Кремля.

Заседание запланировано на 23 ноября, оно пройдет в Минске.

«Рассмотрена также актуальная тематика дальнейшего развития двустороннего взаимодействия и продвижения союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие технологии», — говорится в сообщении пресс-службы президента России.

В начале сентября в Белоруссии прошли оперативно-стратегические учения ОДКБ «Боевое братство — 2023».

В них приняли участие свыше 2,5 тыс. военных и 500 единиц вооружений и техники. В числе участников — подразделения вооруженных сил стран — членов ОДКБ, а также формирования сил специального назначения белорусской полиции, органов безопасности и погранкомитета республики и др., сообщило тогда Минобороны России.

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Александр Лукашенко

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