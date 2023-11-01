Кремль: Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию совета ОДКБ в Минске

Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию совета ОДКБ в Минске

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили подготовку к заседанию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Отчет о беседе президентов опубликован на сайте Кремля.

Заседание запланировано на 23 ноября, оно пройдет в Минске.

«Рассмотрена также актуальная тематика дальнейшего развития двустороннего взаимодействия и продвижения союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие технологии», — говорится в сообщении пресс-службы президента России.

В начале сентября в Белоруссии прошли оперативно-стратегические учения ОДКБ «Боевое братство — 2023».

В них приняли участие свыше 2,5 тыс. военных и 500 единиц вооружений и техники. В числе участников — подразделения вооруженных сил стран — членов ОДКБ, а также формирования сил специального назначения белорусской полиции, органов безопасности и погранкомитета республики и др., сообщило тогда Минобороны России.