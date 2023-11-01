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В Москве зафиксировали «сумасшедшую» температуру и бабье лето в ноябре

Вильфанд: температура в Москве 1 ноября побила рекорд 1934 года на 1,5 градуса
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Температура в Москве 1 ноября побила рекорд 1934 года на 1,5 градуса, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Прогнозировалась сумасшедшая температура. Сумасшествие заключается в том, что на данный момент температура составила 14,1 градуса. То есть на полтора градуса температура превзошла рекорд 1934 года. Рекорды обычно бьются на 0,1–0,2 градуса. А тут сразу на полтора градуса», — сказал он.

Вильфанд отметил, что температура будет повышаться до 14:00 мск. «Сейчас «ноябрьское бабье лето», но очень короткое. Уже к вечеру, к полуночи будет совершенно другой тип погоды», — сообщил синоптик.

«Ночью ветер будет западный, давление заметно понизится, погода будет облачная, дождь. В четверг тоже дождь, а по области умеренный дождь. Погода будет облачная, дождливая. И днем, и ночью температура будет от 6 до 9 градусов», — сказал он. Тем не менее, «на этом тепло не завершится». 4 ноября ночные температуры будут близки к нулевой отметке, а днем — 6–8 градусов, что тоже выше нормы.

«Сегодня вообще температура на 8–9 градусов выше многолетних значений, такая температура характерна для конца второй декады сентября или для первой декады мая», — отметил синоптик. 5 ноября, по его словам, погода будет дождливая, но опять будет сильнейшее повышение температуры, до 10–13 градусов. «Воздух будет поступать с юго-востока», — заключил Вильфанд.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус назвал 1 ноября самым теплым в метеорологической истории. «Ноябрь в Москве стартовал с самой теплой ночи, а теперь обновлен и суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Уже в десять часов утра термометры на базовой метеостанции города, ВДНХ, показали 13,2 градуса, что на 0,6 градуса выше, чем было 1 ноября 89 лет назад», — написал он в своем телеграм-канале.

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Леус добавил, что точное значение нового достижения будет известно после 21:00 мск, когда будут сняты показания с максимальных термометров, которые не снижают показания при понижении температуры.

Теги
Погода Роман Вильфанд Росгидрометцентр
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