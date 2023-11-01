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В Москве зафиксировали повторение рекорда температуры 89-летней давности

Вильфанд: рекорд температуры в Москве 1934 года сегодня будет побит
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Утром 1 ноября синоптики зафиксировали в Москве повторение температурного рекорда 1934 года.

«В девять часов температура на станции ВДНХ составила 12,6 градуса, то есть температура сравнялась с тем рекордным значением, которое было 89 лет назад в 1934 году», — рассказал РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его мнению, в течение дня это значение будет превышено и рекорд будет побит.

«Никаких сомнений, что этот рекорд будет превзойден, потому что в девять часов [утра] температура не самая высокая. Аномальная температура будет повышаться, и или в полдень, или после полудня, конечно, этот рекорд будет побит», — добавил он.

Вильфанд пояснил, что причиной необычного для Москвы тепла в начале ноября стали потоки воздуха с севера Африки.

«Алжир, Египет — это самые теплые регионы на планете сейчас», — пояснил синоптик.

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Он добавил, что рекордные для ноября температуры будут не только в столице России, но и во всем Центральном федеральном округе.

«В ЦФО сегодня будет очень много рекордов установлено», — уверен Вильфанд.

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Москва температура Погода Роман Вильфанд
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