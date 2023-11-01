Глава Минцифры поддержал создание кибервойск

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Министр цифрового развития Максут Шадаев поддерживает создание кибервойск, где можно будет проходить службу на контрактной основе. Его слова со ссылкой на CNews FORUM 2023 приводит издание Cnews.

«Можно обсуждать заключение контрактов и службу в войсках, связанных с киберобеспечением военной операции и противодействием информационным атакам», — заявил министр. Он также выразил уверенность, что Минобороны «активно прорабатывает» эту возможность.

Шадаев подчеркнул, что поддерживает идею создания кибервойск. «Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки [от срочной службы для IТ-специалистов]», — приводит ТАСС слова министра.

Министр обороны Сергей Шойгу заявлял о создании в России войск информационных операций еще в 2017 году. «Войска информационных операций <…> эффективнее и сильнее того управления, которое называлось контрпропагандой», — отмечал он на заседании Госдумы. Министр подчеркнул, что подразделение уже создано.