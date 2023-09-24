Касперский назвал самый распространенный язык среди киберпреступников

Большинство хакеров в мире говорит на китайском, русский язык стоит лишь на четвертом месте, заявил в интервью «РИА Новости» глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

По его словам, самый популярный язык среди хакеров — китайский, дальше идут испанский и португальский, на четвертом месте русский, после — английский и турецкий.

«Эти хакеры — в основном так называемые студенты, низкий-средний уровень, они общаются между собой и объединяются в банды», — добавил Касперский. Он отметил, что с каждым днем киберпреступники становятся более изощренными и злобными. На сегодняшний день компания отслеживает около 900 профессиональных проектов хакеров.

Касперский также отметил рост кибератак во всем мире, назвав это глобальной проблемой. «Мы каждый день собираем примерно 400 тыс. новых [зловредных] файлов, которые ни разу не видели до этого». По его словам, хакеры атакуют бизнес, госсектор, критическую инфраструктуру и промышленность, как и ранее.

По данным отчета компании «РТК-Солар», которая работает в сфере информационной безопасности, за I квартал 2023 года число кибератак в России выросло в полтора раза. Так, за период с января по март было выявлено 290 тыс. хакерских атак, более половины из них (56%) связаны с применения вредоносного софта.