Касперский назвал самый распространенный язык среди киберпреступников
Большинство хакеров в мире говорит на китайском, русский язык стоит лишь на четвертом месте, заявил в интервью «РИА Новости» глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
По его словам, самый популярный язык среди хакеров — китайский, дальше идут испанский и португальский, на четвертом месте русский, после — английский и турецкий.
«Эти хакеры — в основном так называемые студенты, низкий-средний уровень, они общаются между собой и объединяются в банды», — добавил Касперский. Он отметил, что с каждым днем киберпреступники становятся более изощренными и злобными. На сегодняшний день компания отслеживает около 900 профессиональных проектов хакеров.
Касперский также отметил рост кибератак во всем мире, назвав это глобальной проблемой. «Мы каждый день собираем примерно 400 тыс. новых [зловредных] файлов, которые ни разу не видели до этого». По его словам, хакеры атакуют бизнес, госсектор, критическую инфраструктуру и промышленность, как и ранее.
По данным отчета компании «РТК-Солар», которая работает в сфере информационной безопасности, за I квартал 2023 года число кибератак в России выросло в полтора раза. Так, за период с января по март было выявлено 290 тыс. хакерских атак, более половины из них (56%) связаны с применения вредоносного софта.
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