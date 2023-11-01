В мэрии рассказали о ходе строительства крупнейшего в России электродепо

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строители завершают работы по установке монолитных конструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное», сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам вице-мэра, в ходе работ специалисты уложили более 30 тыс. кубометров бетона на площади, превышающей 40 тыс. кв. м. Согласно проекту, там обустроят 34 канавы для отстоя и ремонта составов, а также производственные мастерские и камеру мойки.

«Именно здесь поезда московского метрополитена будут проходить ежедневный осмотр и техническое обслуживание перед выходом на линию», — подчеркнул глава столичного градостроительного комплекса.

Параллельно строители проводят устройство мягкой кровли общей площадью более 40 тыс. кв. м, а также отделочные работы, которые включают в себя подготовку стен под окраску, укладку плитки и напольного покрытия.

Кроме того, по словам главы строительного подразделения «Мосинжпроекта» Константина Маслакова, монтаж внутренних инженерных сетей выполнен к настоящему времени более чем на 50%. Сейчас на объекте завершаются работы по устройству монолитных конструкций смотровых канав и силовых полов.

«Будущий отстойно-ремонтный корпус обеспечит ежедневное техническое обслуживание 30 электропоездов и ночной отстой 25 составов, — уточнил Маслаков. — Мы продолжаем монтаж подрельсовых эстакад и мостовых кранов».

Топ-менеджер строительного холдинга добавил, что на прилегающей к зданию ремонтного корпуса территории продолжается устройство специальных инженерных систем и парковых путей, по которым электропоезда Московского метрополитена будут следовать на техобслуживание.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что первая очередь электродепо «Южное» по плану будет введена в строй до конца 2023 года, завершение же работ ожидается в 2024-м. Планируется, что оно будет обслуживать зеленую и салатовую линии московского метро и с выходом на проектную мощность станет крупнейшим в России комплексом по эксплуатации и ремонту вагонов метро.