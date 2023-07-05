В мэрии рассказали о ходе строительства электродепо «Южное» в Братеево

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На площадке в московском районе Братеево продолжается строительство нового электродепо «Южное» для нужд Московского метрополитена. К настоящему моменту завершены монолитные работы на административно-бытовом корпусе, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Устройство основных конструкций главного административного здания завершено, всего потребовалось порядка 6,5 тыс. куб. м бетона, — уточнил Бочкарев. — Сейчас строители приступили к устройству стен, перегородок и монтажу внутренних инженерных систем здания».

Корпус будет состоять из четырех секций переменной этажности — от трех до семи уровней, общая площадь его составит почти 13 тыс. кв. м. Там будут располагаться офисы для персонала и служб электродепо «Южное», помещения для отдыха локомотивных бригад и рабочих, столовая, актовый зал, тренажерный зал, оздоровительный комплекс и так далее.

Первая очередь электродепо «Южное» по плану будет введена в строй до конца 2023 года, завершение же работ ожидается в 2024-м. Планируется, что оно будет обслуживать зеленую и салатовую линии московского метро и с выходом на проектную мощность станет крупнейшим в России комплексом по эксплуатации и ремонту вагонов метро.

Кроме того, на территории «Южного» продолжается укладка рельсов будущих парковых путей, по которым составы будут следовать на техобслуживание, рассказал гендиректор «Мипстрой 1» Константин Маслаков. Общая протяженность парковых путей в «Южном» составит порядка 9 км. В процессе находится и возведение отстойно-ремонтного корпуса, где собственно и будет проходить техобслуживание вагонов метро.