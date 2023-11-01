В США умер второй пациент в мире, которому пересадили сердце свиньи

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Пациент, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца генетически модифицированной свиньи, скончался спустя шесть недель после операции, сообщил медицинский центр Мэрилендского университета в США.

«Мы оплакиваем потерю мистера Фосетта, замечательного пациента, ученого, ветерана Военно-морского флота и семьянина, который просто хотел еще немного времени провести со своей любящей женой, сыновьями и семьей», — приводит университет слова доктора Бартли П. Гриффита, который проводил операцию по пересадке сердца.

58-летний Лоуренс Фосетт добился значительного прогресса после операции, «занимаясь физиотерапией, проводя время с членами семьи и играя в карты со своей женой Энн», сообщили в медцентре. «В последние дни в его сердце начали проявляться первые признаки отторжения — самая серьезная проблема при традиционных трансплантациях, в том числе и человеческих органов. Несмотря на все усилия медицинской бригады, 30 октября Фосетт в конце концов скончался», — говорится в сообщении.

Мужчина обратился в медицинский цент в качестве пациента 14 сентября. Когда он поступил в больницу, у него была терминальная стадия сердечной недостаточности. Незадолго до операции у него остановилось сердце и потребовалась реанимация. Его признали непригодным для традиционной трансплантации сердца из-за тяжелого состояния здоровья, включая заболевание периферических сосудов. 15 сентября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало экстренное разрешение на операцию.

После операции пересаженное сердце работало без каких-либо признаков отторжения. Во время первого месяца восстановления Фосетт занимался физиотерапией и работал над восстановлением способности ходить, сообщили в медцентре.

В марте 2022 года умер первый в мире человек, которому провели пересадку сердца свиньи. Это произошло спустя два месяца после операции. 57-летний Дэвид Беннетт согласился на экспериментальное вмешательство, потому что без операции не выжил бы, а претендовать на человеческое донорское сердце не мог из-за серьезности своего заболевания. Все другие способы лечения он уже попробовал, отмечала The New York Times. «Вариантов было два: умереть или попробовать эту пересадку», — отмечал пациент.