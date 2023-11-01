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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Девять военнослужащих ЦАХАЛ погибли при попадании ракеты в БТР

На севере сектора Газа девять военных ЦАХАЛ погибли при попадании ракеты в БТР
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Lisi Niesner / Reuters
Фото: Lisi Niesner / Reuters

На севере сектора Газа погибли девять военнослужащих ЦАХАЛ, сообщила Haaretz.

Они находились в БТР, который был поражен противотанковой ракетой. Все погибшие — военные в возрасте от 19 до 24 лет.

В ЦАХАЛ сообщили, что в ходе боев 31 октября войска армии Израиля идентифицировали и нанесли удар по нескольким боевикам ХАМАС, которые «забаррикадировались в многоэтажном здании, расположенном рядом со школой, медицинским центром и правительственными учреждениями» в районе Джабалии на севере сектора Газа.

Военнослужащие также нанесли удар по транспортному средству с противотанковыми ракетами, которое направляло их в сторону сил, действующих в секторе Газа, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Накануне израильские военные сообщили, что нанесли авиаудар по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа. По данным израильской стороны, в результате был убит один из командиров ХАМАС — командующий батальоном «Центральная Джабалия» Ибрагим Биари, который был ответственен за нападение боевиков на южные районы Израиля 7 октября.

В армии заявили, что атаковали инфраструктуру ХАМАС, боевики которого взяли под контроль гражданские постройки. По данным ЦАХАЛ, было убито «большое количество террористов», обрушились подземные тоннели, которые использовали боевики, что привело к разрушению нескольких близлежащих зданий, передавала Times of Israel.

В ХАМАС отрицали, что в момент удара в лагере присутствовал один из командиров группировки. Al Jazeera со ссылкой на минздрав сектора Газа, подконтрольный ХАМАС, сообщала, что погибли по меньшей мере 50 человек, 150 ранены. На видеозаписях с места взрыва было видно, что из-под завалов извлечены не менее 47 тел, сообщало AFP.

Теги
Израиль Палестина ХАМАС сектор Газа ЦАХАЛ
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