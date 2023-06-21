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Карл III встретился с участниками конференции по восстановлению Украины

Карл III встретился в Лондоне с участниками конференции по восстановлению Украины

Король Великобритании Карл III принял в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне участников конференции по восстановлению Украины, которая откроется 21 июня, передает Русская служба Би-би-си.

На встрече присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Би-би-си. Монарх также принял президента Эстонии Алара Кариса, пишет Postimees.

Международная конференция по восстановлению Украины в этом году проходит во второй раз. На сайте британского правительства говорится, что мероприятие будет проходить в течение двух дней — 21 и 22 июня. На нем будут обсуждаться международные инвестиции в восстановление Украины.

Участники сосредоточатся на «мобилизации международной поддержки для экономической и социальной стабилизации Украины и восстановления» ее после конфликта, в том числе путем оказания экстренной помощи для неотложных нужд и финансирования участия частного сектора в процессе восстановления, сообщается на сайте конференции.

Первое подобное мероприятие состоялось в 2022 году в Лугано (Швейцария). Основой для них стала Конференция по вопросам реформ в Украине, впервые прошедшая в 2017 году.

Ожидается, что в первый день конференции на ней выступят премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Шмыгаль. Британский премьер анонсирует крупный пакет помощи Украине, пишет Reuters. Кроме того, ожидается, что очередной пакет помощи Киеву представят Соединенные Штаты, отмечает агентство.

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Участие в конференции также примут представители международных организаций, частного сектора, международных финансовых институтов и представители гражданского общества.

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