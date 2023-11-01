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В Усть-Камчатске закрыли школы после выброса пепла вулканом

В Усть-Камчатском районе закрыли школы после выброса пепла вулканом Ключевской

В поселках Ключи и Устье-Камчатск после выброса пепла вулканом Ключевской временно закрыли образовательные учреждения. Об этом сообщила администрации района в своем телеграм-канале.

«Незначительное выпадение пепла прогнозируется в поселках Ключи и Усть-Камчатск. В связи с этим принято решение о приостановке деятельности образовательных учреждений в данных поселках (школ, детских садов и организаций дополнительного образования)», — говорится в сообщении.

В Единой дежурной диспетчерской службе Усть-Камчатского района сообщили, что пепловый поток уходит южнее поселка Ключи и на данный момент угрозы для населенных пунктов и людей не представляет.

В администрации добавили, что все должностные лица вместе с вулканологами следят за ситуацией после выброса пепла. Угрозы повреждения региональной трассы нет.

Ранее в пресс-службе управления МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что вулкан Ключевской три раза за сутки выбросил пепел. В первом случае высота пеплового столба составила до 11 км над уровнем моря, во втором — до 13 км, в третьем — до 12 км.

Спасатели призвали жителей и гостей Камчатки не приближаться к вулкану и тем более не совершать на него восхождений. В МЧС также предупредили о возможном выпадении вулканического пепла в близлежащих населенных пунктах Камчатского края.

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