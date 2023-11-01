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Политика ,  
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Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщили в информационном центре.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале об объявлении воздушной тревоги.

Проезд по Крымскому мосту периодически приостанавливают, в том числе из-за попыток атак на него и воздушных тревог. Например, это произошло в ночь с 1 на 2 сентября. Тогда украинский беспилотный катер попытался нанести удар по Крымскому мосту.

В российском Минобороны заявили, что пресекли эту попытку и уничтожили дрон в Черном море. Затем около двух часов ночи 2 сентября еще два украинских беспилотника также были уничтожены при попытке совершить атаку на Крымский мост.

Теги
Крымский мост автомобильное движение Воздушная тревога Михаил Развожаев
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