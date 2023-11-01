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ВТБ объявил о повышении ставок по вкладам и накопительным счетам

ВТБ повысит ставки по вкладам и накопительным счетам до 15%
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк ВТБ повышает ставки по вкладам и накопительным счетам в рублях, говорится в поступившем в РБК сообщении организации. В среднем рост составит 2,5 п.п.

Ставка по вкладам изменится со 2 ноября, ее размер будет зависеть от срока и типа вклада. При размещении средств на три года доходность по «ВТБ-Вкладу» составит до 15% годовых. Клиенты, которые переведут пенсию в ВТБ и получат первую выплату на счет до 31 января 2024 года включительно, смогут получить ставку до 16%. Надбавка в 1% (с 15%) действует в первые полгода с даты поступления пенсии на счет. Максимальный размер вклада — 1 млн руб.

На депозиты сроком до года ставка вырастет до 13,88%. Клиенты «Привилегии» смогут открыть среднесрочный депозит с доходностью до 14,41% годовых. Для клиентов Private Banking вклады до года будут доступны по ставкам до 14,62%. Для новых клиентов и клиентов, у которых в течение полугода не было вкладов или накопительных счетов, доступен вклад «Выгодное начало». На срок в шесть месяцев клиенты могут получить доходность до 15% годовых при открытии в ВТБ Онлайн.

Кроме того, с 1 ноября ВТБ увеличил ставки по накопительным счетам. Максимальная доходность в 15% доступна клиентам, впервые открывшим накопительный счет «Сейф». Ставку до 13% можно получить по накопительному счету «Копилка». Проценты начисляют на ежедневный остаток, сумма начислений не превысит 1 млн руб.

В ВТБ объяснили решение поднять ставки по вкладам и накопительным счетам повышением ключевой ставки по решению Центробанка России 27 октября — с 13 до 15% годовых. Вместе с этим ЦБ ухудшил прогноз по инфляции до 7–7,5% по итогам 2023 года вместо ожидавшихся ранее 6–7%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что период высоких процентных ставок в России будет достаточно долгим.

Теги
ВТБ ставка ставки по вкладам
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