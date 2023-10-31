«Сбербанк» объявил о повышении ставок по вкладам до 14% годовых

Фото: Андрей Любимов / РБК

«Сбербанк», вслед за пятничным повышением ключевой ставки Банка России, повысил ставки по линейке вкладов — максимальная ставка достигла 14% годовых. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

Так, кредитная организация повысила ставки по «СберВкладу», вкладам «Лучший %» и «Управляй+». Кроме того, банк изменил условия для подписчиков «СберПрайм+»: теперь по вкладу «Лучший %» для них предусмотрена надбавка в 1 п.п. (независимо от срока депозита), так же как и по «СберВкладу».

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