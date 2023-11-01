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Умер бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин

В возрасте 61 года умер бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин

Бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин умер в возрасте 61 года. Об этом коллектив сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Он был прекрасным человеком и музыкантом, и мы запомним его таким. <...> Группа выражает соболезнования семье и близким музыканта», — говорится в сообщении.

В «Браво» рассказали, что Лапин пришел в группу в «очень непростой период», когда коллектив покинула солистка Жанна Агузарова. Он принес много интересных идей, касающихся имиджа и стиля группы. В частности, идея картонных декораций в классической песне «Стильный оранжевый галстук» принадлежит именно ему, отметили в группе. Лапин участвовал в записи альбомов «Скажем мы друг другу Браво» (1998) и «Стиляги из Москвы (1990).

Группа «Браво» была основана в 1983 году. Состав коллектива неоднократно менялся, бессменным лидером оставался Евгений Хавтан. Солистами группы в разные годы были Жанна Агузарова (с 1983 по 1988 год), Валерий Сюткин (с 1990 по 1995) и еще несколько артистов.

Сергей Лапин был бас-гитаристом «Браво» с 1988 по 1993 год. Одни из самых известных песен, в записи которых он принимал участие — «Я то, что надо», «Добрый вечер, Москва» и «Вася».

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