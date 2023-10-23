Суд отказал третьей жене Градского в праве на наследство музыканта

Александр Градский (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Тверской суд Москвы отказался удовлетворить иск о праве на наследство Ольги Градской (Фартышевой), бывшей жены композитора Александра Градского, подтвердили РБК в пресс-службе суда.

Градский был женат трижды. Первой женой была Наталья Градская. С 1976 по 1980 год он находился в браке с актрисой Анастасией Вертинской. Затем женился на Ольге Фартышевой, они были вместе до 2001 года. В этом браке появились двое детей: сын Даниил — (род. 30 марта 1981 года) и дочь Мария — (род. 14 января 1986 года).

С 2003 года композитор был в гражданском браке с актрисой Мариной Коташенко, которая была моложе Градского на 35 лет. У них родились сыновья Александр (род. в сентябре 2014-го) и Иван (род. в октябре 2018-го).

Композитор умер в ноябре 2021 года в возрасте 72 лет после инсульта.

Журналист Андрей Караулов в разговоре с РЕН ТВ рассказал, что Градский за месяц до смерти официально оформил брак с Коташенко.

В июне 2022 года его бывшая жена Ольга подала иск в суд к вдове музыканта Марине Коташенко и собственным детям — Марии и Даниилу, претендуя на наследство.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Тверского суда Москвы, бывшая жена композитора попросила признать общим имуществом супругов земельные участки, несколько жилых и нежилых зданий и помещений.

Еще она попросила выделить 1/2 долю имущества, нажитого во время брака с Градским, исключив его из состава наследственного имущества, и признать за ней право на собственность.