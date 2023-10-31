Стала известна судьба пропавшей у перевала Дятлова группы туристов

МВД: двое из пропавшей у перевала Дятлова группы туристов вышли к людям

Вид на поселок Вижай (Фото: Wikimedia Commons)

Группу туристов из пяти человек, пропавших в районе перевала Дятлова, нашли, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Туристы отправились на сплав из Тохты 26 октября. Утром 30 октября они должны были прибыть в Вижай и встретиться с организатором похода, но этого не произошло, после чего в полицию поступило сообщение о пропаже группы.

«Проплыв примерно 15 км от поселка Тохты, компания застряла на реке, так как вода к тому времени уже замерзла. Чтобы оповестить родных и попросить помощь, двое вызвались дойти до поселка Вижай. Остальные трое остались в лагере охранять свое имущество», — уточнил Горелых.

Вышедшие из тайги туристы утверждают, что оставшаяся троица жива.

По словам Горелых, двое из пяти туристов, пройдя пешком порядка 30 км, сумели дойти до поселка Вижай. Оттуда они позвонили человеку, который «должен был их встречать». Ранее, как уточнил начальник пресс-службы управления, группу отговаривали от похода, но туристы были непреклонны.

Расстояние от Тахты до Вижая составляет около 50 км, туристы должны были пересечь две реки — Яхтель и Тахтинка.

Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД добавил, что за туристами отправилась группа спасателей, чтобы «доставить их на большую землю».

«РБК Екатеринбург» сообщил, что туристы пропали в районе перевала Дятлова.