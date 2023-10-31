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В Свердловской области вблизи перевала Дятлова пропали пятеро туристов

В Свердловской области недалеко от перевала Дятлова пропали пятеро туристов
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Группа туристов из пяти человек пропала в Свердловской области, сообщила РБК пресс-служба регионального управления МВД.

«Свердловская полиция совместно со спасателями проводят комплекс поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения туристической группы из пяти человек, которая отправилась на сплав по реке Вижай и пропала», — говорится в сообщении.

Туристы отправились на сплав из поселка Тахта 26 октября. Утром 30 октября они должны были прибыть в поселок Вижай и встретиться с организатором похода, однако этого не произошло, после чего в полицию города Ивделя поступило сообщение о пропаже группы.

Расстояние от Тахты до Вижая составляет около 50 км, туристы должны были пересечь две реки — Яхтель и Тахтинка, отметили в ведомстве.

Группа могла задержаться из-за обмеления реки или резкого похолодания. В МВД не исключают, что туристам пришлось пройти часть реки пешком.

Группа пропала в районе перевала Дятлова, сообщил «РБК Екатеринбург». По информации издания, сообщение о пропаже туристов отправил водитель, который должен был встречать их в Вижае.

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Портал 66.ru написал, что туристы были опытными и уже несколько раз участвовали в сплавах. Спасатели предполагают, что ЧП могло произойти из-за поломки катамарана, отметил портал.

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