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Тысячи мигрантов отправились в США из Мексики. Видео

Появились кадры с походом тысячи мигрантов из Мексики в США

Тысячи мигрантов отправились в США из Мексики. Видео
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Примерно 5 тыс. мигрантов отправились в пеший поход в США — они вышли из мексиканского города Тапачула на юге Мексики, у границы с Гватемалой. Мигранты направляются в США. Большинство людей — это переселенцы из Гондураса, Сальвадора, Гватемалы, Никарагуа, Венесуэлы, Гаити и с Кубы. Конечная цель — США, где они намерены попросить убежища, им предстоит пройти минимум 1,6 тыс. км.

Теги
Мексика США мигранты переселение
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