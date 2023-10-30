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Умер бывший ректор Московской консерватории Тигран Алиханов

В возрасте 80 лет скончался экс-ректор Московской консерватории Тигран Алиханов
Тигран Алиханов
Тигран Алиханов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

На 81-м году жизни скончался народный артист России, профессор и пианист Тигран Алиханов, сообщил ректорат Московской консерватории, где он более 20 лет возглавлял кафедру камерного ансамбля и квартета.

«Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием извещает о кончине 29 октября 2023 года заведующего кафедрой камерного ансамбля и струнного квартета, народного артиста России, профессора Тиграна Абрамовича Алиханова», — говорится в публикации. Время и место прощания сообщат позднее.

Baza и SHOT пишут, что тело артиста обнаружила его дочь в квартире на Космодамианской набережной в Москве. SHOT уточнил, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Алиханов учился на фортепианном отделении Центральной музыкальной школы, затем — в Московской консерватории. После ее окончания он продолжил педагогическую деятельность — прошел путь от ассистента до ректора (занимал пост с 2005 по 2009 год).

Как музыкант он вел сольную концертную деятельность, а также выступал с камерными ансамблями и оркестрами. Алиханов гастролировал в Австрии, Алжире, Венгрии, Греции, Италии, Испании, Нидерландах, США и других странах. Пианист получил звание заслуженного артиста РСФСР в 1990 году. В 2002 году Алиханов стал народным артистом России.

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