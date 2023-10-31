В Волгограде пенсионерка пострадала из-за взрыва неизвестного предмета

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71-летняя жительница Волгограда пострадала из-за взрыва неизвестного предмета во время ремонта, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

«Утром 30 октября во время благоустройства на территории частного домовладения Дзержинского района Волгограда произошел взрыв неустановленного предмета. В результате травму получила 71-летняя женщина», — рассказали в управлении ведомства.

По факту взрыва возбудили дело по ст. 222.1 Уголовного кодекса (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 100 тыс. руб.

24 октября в Томской области погиб мужчина при взрыве гранаты. Следователи выяснили, что четверо жителей поселка Копылово распивали спиртные напитки. Один из них, приняв гранату за муляж, решил подшутить над приятелями и, выдернув чеку, бросил в кухню. В результате взрыва мужчина погиб.