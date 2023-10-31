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Финансы ,  
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В Казахстане решили ужесточить условия выдачи «займов до зарплаты»

Премьер Казахстана: правительство должно ужесточить условия выдачи кредитов
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Правительство Казахстана до конца года должно разработать поправки в закон о кредитовании, которые ужесточат условия выдачи ссуд, особенно в области «займов до зарплаты». Об этом премьер-министр республики Алихан Смаилов заявил на заседании кабинета министров.

Отчет о заседании опубликован на сайте правительства Казахстана.

Премьер пояснил, что эти меры позволят ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан.

«Необходимо пересмотреть предельные ставки, суммы и сроки кредитования микрофинансовыми организациями, особенно выдающими займы «до зарплаты», — сказал премьер. Он также рассказал о планах ввести ограничения по категориям получателей. По словам Смаилова, эти меры помогут решить проблему закредитованности населения.

На 1 сентября общий объем выданных банками потребительских кредитов в Казахстане составил 9,2 трлн тенге (около 1,8 трлн руб.), отметил премьер. При этом средняя сумма задолженности на одного заемщика достигает почти 1,5 млн тенге (297 тыс. руб.), по проблемным потребительским кредитам — 1 млн тенге (198 тыс. руб.).

«Некоторые граждане для закрытия просроченных кредитов берут новые под более высокий процент. Тем самым все сильнее увеличивают свою кредитную нагрузку. Более того, когда им отказывает банк, обращаются в разные микрофинансовые организации, где ставки кредитования чрезмерно высокие. Люди попадают в тяжелые ситуации из-за финансовой неграмотности», — пояснил Смаилов.

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Теги
Казахстан потребительский кредит ограничения
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