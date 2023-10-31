Япония заморозит активы членов ХАМАС и связанной с ним компании

Nikkei: счета девяти членов ХАМАС и связанной с ним компании будут заморожены

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Япония ввела санкции против ХАМАС, в рамках которых будут заморожены счета девяти членов руководства палестинской группировки и связанной с ней компанией, сообщает Nikkei Asia.

Лица, подпавшие под санкции, являются ключевыми членами ХАМАС и финансовыми посредниками группировки, пишет издание со ссылкой на Министерство финансов США. Компания под названием Buy Cash Money and Money Transfer Company, активы которой будут заморожены, расположена в секторе Газа и предоставляет услуги денежных переводов и обмена виртуальной валюты.

МИД Японии опубликовал на сайте список граждан, счета которых будут заморожены. «Япония примет такие меры, как замораживание активов, в отношении девяти отдельных лиц и одной группы террористов», — говорится на сайте министерства. При этом в заявлении не указано, являются ли эти люди членами ХАМАС и имеют ли они вообще какое-либо отношение к группировке.

В Японии ХАМАС признан террористической организацией.

В список на сайте МИДа вошли граждане Палестины, Судана, Иордании, Египта, а также один человек с двойным гражданством Иордании и Турции.

По информации Nikkei, это первый пакет санкций, которые Япония ввела против ХАМАС после начала войны с Израилем 7 октября.

27 октября санкции против участников ХАМАС ввели США. Под ограничения подпали также некоторые члены Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части иранских ВС).

Ранее издание Axios писало, что санкции США будут нацелены на страны, которые продолжают сотрудничество с ХАМАС и позволяют группировке держать активы.