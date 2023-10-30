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Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»

Игорь Николаев будет продавать алкоголь под товарным знаком «Выпьем за любовь»
Игорь Николаев (в центре)
Игорь Николаев (в центре) (Фото: РИА Новости)

Народный артист России, певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь», сообщает ТАСС со ссылкой на Роспатент.

Николаев подал заявку в апреле 2023 года, ее одобрили 18 октября. Исключительное право на товарный знак «Выпьем за любовь» будет действовать 10 лет — до 4 апреля 2033 года.

Согласно данным реестра, под товарным знаком можно продавать продукты животного и растительного происхождения, чай, кофе, какао, кондитерские изделия, безалкогольные напитки, пиво, медовуху, ликеры и вина.

Кроме того, под брендом «Выпьем за любовь» можно оказывать маркетинговые услуги, заниматься теле- и радиовещанием, а также проводить мероприятия.

Игорь Николаев родился 17 января 1960 года в городе Холмске на Сахалине. Он писал песни для Аллы Пугачевой («Айсберг», «Расскажите, птицы»), Ирины Аллегровой («Странник», «Младший лейтенант»), Наташи Королевой («Желтые тюльпаны», «Маленькая страна»).

С 1986 года Николаев выступает как сольный исполнитель. Песню «Выпьем за любовь», ставшую хитом, артист выпустил в 1995 году в одноименном альбоме.

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В 2001 году Николаев стал заслуженным деятелем искусств, в 2019-м получил звание народного артиста России.

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Игорь Николаев

композитор, певец, продюсер, актер

17 января 1960 года
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