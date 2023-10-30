«Коммерсантъ» узнал о планах «Доширака» начать выпуск муки

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Производитель лапши быстрого приготовления «Доширак» может начать выпуск муки, сообщил «Коммерсантъ».

В конце октября 2023 года ООО «Доширак Рус» (дистрибьюторская структура южнокорейской Paldo Co., производителя лапши) учредило ООО «Доширак Тамбов мукомольная компания», адрес которого совпадает с адресом тамбовского мельничного комплекса «Монолит», приводит издание данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

По данным источника газеты, структуры «Доширак Рус» интересовались мощностями «Монолита» и уже могли арендовать часть площадей. Помимо этого «Доширак Рязань» искала через HeadHunter менеджеров по закупке зерновых в Тамбове.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько рассказал газете, что компания могла решить сама контролировать процесс производства для получения ингредиента нужного качества из-за особых требований к показателям используемой муки, в частности к белизне.

В 2022 году выручка «Доширак Рус» выросла на 38,5%, до 19,76 млрд руб., чистая прибыль — в 2,2 раза, до 4,57 млрд руб., следует из данных «РБК Компании».

В конце 2022 года связанная с Paldo сингапурская HYSG Pte. Ltd выкупила российскую компанию ЗАО «Юроп Фудс ГБ» — производителя продукции под брендом Gallina Blanca и предприятие в Нижегородской области, где производились бульонные кубики, приправы и макаронные изделия.