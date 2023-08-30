Торговые сети Metro и «Ашан» не заметили дефицита «Доширака»
Торговые сети Metro и «Ашан» не зафиксировали перебоев с поставками лапши быстрого приготовления «Доширак» и заявили о стабильности поставок этой продукции.
Так пресс-службы ретейлеров ответили на запросы РБК с вопросом о ситуации с продуктами этой группы.
«В Metro дефицита данного продукта не наблюдаем. Поставки стабильные, никаких сложностей не предвидится в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе Metro.
«Ситуация с поставками лапши «Доширак», а также ценами на эту продукцию в магазинах торговой сети «Ашан» стабильная», — заверили в пресс-службе «Ашан».
РБК направил запросы в X5 Retail Group, «Магнит» и «Ленту».
Ранее телеграм-канал Mash опубликовал пост, в котором говорилось, что в России ожидается дефицит «Доширака». В качестве основных причин были названы падение курса рубля, сокращение отгрузок и дефицит персонала на заводе.
Mash ссылался на информированного собеседника, который рассказал, что на производстве в Саратовской области работают главным образом мигранты из Средней Азии.
Из-за падения курса рубля им выгоднее переезжать на работу в Казахстан или Южную Корею, поэтому на заводе «рук не хватает», а продукцию успевают отгружать «только крупным торговым сетям», пояснил собеседник канала.