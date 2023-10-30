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Госдеп не пустил российских дипломатов на открытие памятника в Калифорнии

Госдеп не пустил дипломатов из России на открытие памятника в Калифорнии

Госдепартамент США не согласовал поездку российских дипломатов на церемонию открытия монумента святому праведному Иоанну Кронштадтскому в Сан-Диего (штат Калифорния). Об этом говорится на странице посольства России в Вашингтоне в Facebook (принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации).

«Российские дипломаты хотели принять участие в сегодняшнем знаменательном мероприятии, <...> Однако Госдеп отказался одобрять поездку», — говорится в сообщении.

Открытие памятника состоялось 29 октября. Богослужение совершил Архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл.

Два бронзовых монумента Иоанна Кронштадтского, созданные Российской национальной творческой мастерской ООО РНТМ «Артпроект» при содействии Фонда «Под Покровом Богородицы», были доставлены в США при поддержке посольства. Один из них установлен в Вашингтоне у Свято-Иоанно-Предтеченского собора.

Иоанн Кронштадтский (1829 — 1908) — священник Русской православной церкви. Проповедник, духовный писатель, церковно-общественный деятель правоконсервативных и монархических взглядов. Был одним из создателей черносотенного «Союза русского народа». РПЦ канонизировала Иоанна Кронштадского в 1990 году.

Теги
посольство США Госдепартамент США Калифорния Сан-Диего памятник дипломаты
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